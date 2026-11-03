Prison de Coyah : l’état de santé d’Aladji Cellou Camara se dégrade, selon son avocat

L’état de santé d’Aladji Cellou Camara, ancien directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP), serait préoccupant. Détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Coyah, il aurait vu son état se dégrader ces derniers temps.

Son avocat, Me Abdourahmane Dabo, confirme qu’il est malade. « Je confirme son état de santé. Il est malade, et plusieurs certificats médicaux le prouvent », a déclaré l’avocat.

Il n’a toutefois pas souhaité en dire davantage sur la situation médicale de son client, rappelant que le dossier est toujours en cours d’instruction.

L’ancien responsable de l’OGP est poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Il a été placé sous mandat de dépôt le jeudi 9 juillet 2026. La justice le soupçonne de détournement de deniers publics, de corruption et d’enrichissement illicite.

Des faits qui restent, à ce stade, présumés.

Aladji Cellou Camara avait été limogé le 28 juin 2026 par le président Mamadi Doumbouya pour inconduite. Depuis, son dossier judiciaire suit son cours devant la CRIEF.