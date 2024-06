L’examen d’entrée en 7e année a débuté, ce lundi 10 juin 2024, sur l’ensemble du territoire national. Au compte de cette première journée, les candidats ont affronté les épreuves de Rédaction et Géographie.

Au centre d’examen à l’école primaire de Kobaya, les réactions des candidats sont diverses. Si d’aucuns se félicitent de la bonne marche des épreuves et le respect des consignes, d’autres, par contre, soulignent avoir eu du mal à s’en sortir.

C’est le cas de la candidate Fatoumata Camara qui a partiellement traité les sujets. « Les épreuves se sont un peu bien passées. La rédaction était bonne, mais la géographie était un peu difficile pour moi. J’ai écrit ce que je connais. Les surveillants sont strictes. Le matin, j’avais peur mais l’épreuve de rédaction m’a rassuré. Je vais encore mieux me préparer pour les épreuves de demain ».

De son côté, cet autre candidat qui a requis l’anonymat se dit rassuré d’avoir bien répondu aux questions. “Le matin, je pensais que les épreuves allaient être difficiles, mais vraiment tout s’est bien déroulé cette journée. Les sujets étaient faciles et les surveillants étaient biens. Ils ne nous ont pas laissé copier, mais moi j’ai bien travaillé. Avec les sujets d’aujourd’hui, un élève bien préparé n’a pas besoin de copier. J’ai suivi les conseils de mon maître, j’ai commencé par remplir mon PV, ensuite, j’ai répondu à la question que je connaissais sans faire de fautes. J’espère que ça sera comme ça pour les jours à venir ».

Le délégué dudit centre se réjouit du bon déroulement des épreuves. « Les candidats sont très sereins. Je pense surtout qu’ils ont eu l’occasion de bien se préparer durant l’année, ils sont venus prêts et nous espérons que tout va bien se passer pour le reste. Aux surveillants, nous leur avons dit d’empêcher la fraude sans pour autant effrayer les enfants. Ils ne doivent pas occasionner la fraude dans les salles de classe et c’est ce qui est fait », rassure Amadou Dia, délégué du centre Ecole primaire de Cobaya.

Et Ibrahima Diallo, l’un des surveillants, aborde dans le même sens. « Cette journée s’est plutôt bien déroulée avec des sujets très abordables. Par exemple, l’épreuve de rédaction, il a été demandé de parler des préparatifs de l’examen en dix lignes au minimum, c’était très simple pour un enfant qui a été attentif et bien encadré. Dans ma salle, les enfants ont bien travaillé sans perturber et j’ai été vraiment ravi », a conclu ce surveillant.