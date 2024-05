Le Premier ministre Bah Oury, en conférence vendredi 10 mai 2024, écarte d’or et déjà l’utilisation de l’ancien fichier électoral dans le cadre du processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

C’est une réclamation des Forces vives de Guinée qui vient d’être rejetée par le chef du gouvernement. Cette entité composée des partis politiques et des organisations de la société civile guinéenne a toujours souhaité que le fichier électoral de 2020 soit révisé pour aller aux futures élections pouvant aboutir au retour à l’ordre constitutionnel. Pour M.Bah, il n’en est pas question.

“Sur la question du fichier électoral. Utiliser l’ancien fichier au risque de répéter des erreurs plus graves que celles que nous avons connues ? Non! Donc, ce qu’il faut faire ce que nous faisons”, tranche le PM avant de souligner que c’est sur le RAVEC (Recensement administratif à vocation d’état civil) que le gouvernement compte.

Cependant, ce RAVEC est considéré comme un processus long et peu fiable pour les Forces vives de Guinée. C’est pourquoi, elles aussi rejettent ce processus auquel les autorités de la transition tiennent mordicus. Mais pour le chef du gouvernement de transition, le RAVEC va au-delà de l’aspect électoral. C’est un moyen par excellence de doter le pays à tous les niveaux, d’instruments permettant de cibler les politiques et de permettre de gagner en temps.

“Le RAVEC, c’est d’abord une question de citoyenneté; que tous les enfants de ce pays puissent avoir un numéro d’identification personnel qui permettra d’avoir une carte d’identité nationale celà permettra que les citoyens soient suivis pour avoir une meilleure efficience de l’action publique. Sur le plan social, il ne peut y avoir de politique sociale crédible sans l’identification de la population avec des numéros précis qui permettent de savoir si X vit avec un handicape a-t-il le droit ou la possibilité d’être accompagné toute sa vie par la puissance publique de l’enfance jusqu’à l’âge de la retraite et même au-delà ? Ce sont des éléments indispensables si nous voulons être un pays moderne, un pays socialement soudé où aucun élément de la société n’est mis en marge… C’est pour vous dire que le processus de stand building que beaucoup pense que c’est une perte de temps est un aspect fondamental du présent et du futur de ce pays. Dans le passé on a négligé, le plus urgent était les élections dans n’importe quelle condition”.

Plus loin Bah Oury indique que le travail entamé par le gouvernement de la transition tracera l’avenir du pays. Concernant la durée des travaux qui sont liés à la durée de la transition, le PM rassure que les choses vont s’accélérer.

“Certains se demandent sûrement notre durée mais sachez que les choses avancent et je pense que ça va être accéléré le plus rapidement possible. L’ambition c’est de jeter les bases et d’utiliser les outils nécessaires pour le retour à l’ordre constitutionnel dans un environnement de transparence et d’efficacité pour que les élections qui s’organisent soient transparentes, crédibles non contestables et qui permettront à la Guinée de vivre pour une fois un processus politique achevé pour engager les autres voix de son destin et lorsque celà sera fait, dans les années à venir, on peut décider dans l’espace même de trois mois pour des raisons spécifiques, d’organiser les élections et on pourra le faire parce que les bases qui seront là, seront régulièrement enrichies et vivantes. Donc c’est pas une perte de temps mais bien au contraire, on fait gagner du temps à ce qui va arriver par la suite”.