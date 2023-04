Ben Youssouf Keita, ancien membre du bureau politique de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), est attendu à la barre du tribunal criminel de Dixinn ce mardi 11 avril 2023 pour témoigner dans le procès des massacres du 28 septembre 2009.

Dr Keita a décidé de briser le silence après avoir été sollicité par les magistrats du tribunal. C’est le troisième homme politique, après Bah Oury et François Louceny Fall, à témoigner dans cette affaire liée à la manifestation organisée contre la candidature du président du Comité national de démocratie et du développement (CNDD) de l’époque, le capitaine Moussa Dadis Camara. Dr Keita a expliqué que l’idée de témoigner était venue après sa participation à l’émission “On refait le monde” chez nos confrères de Djoma, le 29 mars dernier. Il affirme être l’un des témoins oculaires de cette tragédie.

« J’étais un acteur clé et témoin oculaire, donc j’ai expliqué ce que j’ai vu, ce qui s’est passé. Et c’est ainsi que j’ai été contacté par les magistrats afin de témoigner à la barre, si possible. J’ai aussitôt donné mon accord », a-t-il indiqué.

Il a réitéré que sa volonté de témoigner visait à honorer la mémoire de toutes les victimes qui sont tombées devant lui et surtout à honorer sa famille qui a subi également les conséquences de ces événements. Le médecin Keita a révélé d’ailleurs que son épouse faisait partie des 109 femmes qui ont été violentées au stade du 28 septembre : « C’est pour honorer ceux qui sont morts devant moi, avec lesquels nous sommes allés ensemble pour défendre la démocratie. Ils n’ont rien fait pour mériter la mort tout comme moi qui n’ai rien donné à Dieu pour continuer de vivre. D’une part à cause de leur mémoire je voudrais témoigner. D’autre part, mon épouse et mon enfant ont souffert. Pour honorer aussi leur combat, j’ai accepté de témoigner librement. »

Me Amadou DS Bah, un des avocats de la partie civile dans ce procès, a confirmé la comparution du leader politique ce mardi : « Il va témoigner demain matin ».