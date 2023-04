L’artiste chanteur Ansoumane Traoré, plus connu sous le nom de Ans-T Crazy, a récemment dévoilé une chanson sur le réseau social TikTok. Cette chanson est dédiée à son ex-partenaire Ibro Gnamet qui s’est marié avec son nouvel amour, Mohamed Hassan. Depuis sa sortie dimanche soir, cette chanson dédicacée à Ibro Gnamet a suscité de nombreux débats parmi les internautes, fans et admirateurs.

Apparemment, la chanson d’Ans-T Crazy dédiée à son ex Ibro Gnamet suite à son mariage religieux avec Mohamed Hassan divise les opinions. Certains saluent la maturité et la grandeur d’esprit d’Ans-T Crazy, tandis que d’autres considèrent le geste avec un sentiment de mépris et de frustration. Ces derniers reprochent notamment le fait que le nom du mari n’est pas cité ou est peu fréquemment évoqué dans la chanson, ce qui n’est pas considéré comme sincère et honnête. D’autres encore estiment qu’Ans-T Crazy cherche à profiter de la situation pour redorer son image auprès du public. Cette situation ne laisse personne indifférent et les débats se multiplient de part et d’autre.

Cependant, nous espérons que les tensions entre Ans-z Crasy, Ibro Gnamet et Azaya sont sur le point de s’apaiser. Il est à rappeler que Ans-T Crazy avait proféré des menaces et des avertissements envers Ibro Gnamet et son frère Azaya. “Après le ramadan ça va chauffer“, avait-il lancé.