A l’occasion de l’Assemblée générale de son parti ce samedi, 11 mai 2024, le président du parti Alliance pour le changement et le progrès (ACP) a invité ses militants à resserrer les rangs.

Selon Ben Youssouf Keita, son parti entend redynamiser les activités de son parti afin de préparer sa participation aux prochaines consultations électorales.

“L’heure est à la lutte politique, à la sensibilisation, à la mobilisation porte à porte de nos militants et à la formation de la jeunesse du parti. Pour les années à venir, notre parti entend poursuivre et dynamiser les activités suscitées et s’impliquer davantage dans la vie socio- économique et politique de notre pays afin de préparer les prochaines échéances électorales”.

Pour y arriver, Ben Youssouf Keita tend la main à tous les partis politiques, qui partagent les mêmes idéaux de son parti , pour toute forme de collaboration:

Le leader du parti ACP réitère le soutien de son parti aux actions du CNRD, pour la réussite de la transition.

“Notre parti, tout en saluant la prise de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité, le 5 septembre 2021, apporte déjà au CNRD et à son gouvernement tout le soutien nécessaire à la réussite de la transition. Il entend poursuivre ses actions sur cette lancée”, s’est engagé Dr Keita.