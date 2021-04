Un panel a été animé ce vendredi 09 avril 2021, autour de la problématique liée à la cherté du loyer en Guinée. C’était à l’occasion de la tenue de la deuxième édition d’afterwork politique, au chapeau du palais du peuple, une initiative portée par des parlementaires.

«Cherté du loyer en Guinée, quel dispositif législatif à adopter pour réglementer le secteur?». C’est ce thème qui a été débattu de long en large par des panelistes. Le choix de cette thématique relève du constat qui démontre que les citoyens font face quotidiennement, à la cherté des loyers et la situation d’anarchie qui règne dans le secteur.

«Nous avons décidé en tant que parlementaires, de faire revivre cette initiative de proposition de loi. Comme vous le savez, à la 8ème législature, nous avions pris l’initiative qui n’a pas aboutie. Cette 9ème législature aussi, nous avons jugé de relancer les choses. Raison pour laquelle, nous avons prévu dans cette deuxième édition d’afterwork de traiter ce sujet», a expliqué Habib Baldé, président de la commission des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’étranger, à l’Assemblée nationale.

Il estime que l’espoir est permis «parce que nous avons à la tête du parlement guinéen, un leadership très fort en la personne de l’honorable Amadou Damaro Camara, et au-delà de lui, vous avez tous ces jeunes parlementaires de la neuvième législature qui ont plus soif d’être retenus comme des députés qui ont fait des propositions de loi au lieu des députés qui ont adopté des projets de loi. Là j’ai l’espoir que les choses vont aller bien et vite. L’une des plus belles aspirations que nous sommes en train de vivre, c’est de pouvoir réguler ce secteur du loyer en Guinée.»

Lamine Kourouma, chargé à la communication du collectif pour la réglementation des loyers en République de Guinée, a pris part à ce panel. Il affirme que la participation de son collectif à ces échanges d’idées, constitue un combat qui consiste à amener l’exécutif et les députés à prendre une loi pour réglementer le secteur.

«Nous sommes heureux de constater aujourd’hui qu’il y a un pas déjà qui est fait. Puisque les députés qui sont sensés de faire la loi ont déjà un projet. Nos prochaines orientations, c’est d’aller encore vers tous les acteurs concernés, le ministère de l’habitat, des experts immobiliers, des députés…qui ont le rôle régalien de régir le fonctionnement de notre société. Donc, les prochaines orientations du collectif seront encore d’accentuer les rencontres avec les acteurs concernés mais aussi à travers la presse pour davantage communiquer sur le sujet», a-t-il souligné.

Ce membre du collectif pour la réglementation du loyer en Guinée, suggère au nom de sa structure, à ce que le pouvoir législatif fasse participer désormais les élus locaux, les chefs de quartier, les chefs secteurs, à l’élaboration d’un tel projet de loi à cet effet. «Ils sont les plus proches des citoyens…», signale-t-il.

Ledit projet de loi est composé de 55 articles. Il explique la réglementation du secteur du loyer dans le pays. Il mentionne également la création d’une commission qui sera chargée de la régulation du secteur ceci, entre les bailleurs et les locataires.