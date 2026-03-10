D’après les populations locales contactées par des médias libériens, l’incident se serait produit dans des localités proches de la ville de Foya, provoquant une vive inquiétude parmi les habitants. Certains témoignages évoquent des confrontations directes avec des civils, qui auraient été menacés avec des armes lors de ces échanges.

Toujours selon des sources locales citées par les médias libériens, l’incident aurait commencé lorsqu’une entreprise chargée de la construction d’une route reliant Bulao à une localité voisine a déplacé ses équipements vers le fleuve Makona afin d’y extraire du sable destiné aux travaux.

Alors que les opérations d’extraction étaient en cours, plusieurs soldats guinéens auraient traversé la frontière et affirmé que la portion du fleuve où se déroulaient les travaux appartenait au territoire guinéen.

Au cours de l’incident, certaines pièces de la machine utilisée pour l’extraction du sable, notamment la pièce servant à draguer le sable, auraient été saisis et transportés de l’autre côté du fleuve.

La confiscation de ces équipements a entraîné l’arrêt immédiat du projet de construction de la route, interrompant brusquement les travaux en cours.

Les autorités de la région ont aussi confirmé qu’une délégation du gouvernement libérien s’est récemment rendue en Guinée afin de discuter de la situation et tenter de trouver une solution au différend frontalier.