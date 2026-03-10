Le débat autour de la crise de liquidité observée en Guinée depuis plusieurs mois prend une nouvelle tournure. Dans un communiqué rendu public ce mardi, l’Union des consommateurs de Guinée (UCG) accuse certains points de vente de profiter de la situation pour arnaquer les citoyens.

Alors que de nombreux usagers, à la recherche d’argent liquide, se présentent régulièrement devant des points de vente à Conakry sans toujours obtenir satisfaction, l’organisation appelle ces acteurs à ne pas aggraver les difficultés auxquelles fait face la population. “La crise de liquidité que traverse notre pays ne doit pas devenir une opportunité pour certains points de vente (PDV) de profiter de la vulnérabilité des citoyens”, a déclaré l’UCG, qui dit s’appuyer sur plusieurs témoignages de victimes.

“Il a été rapporté, par de nombreux témoignages, que certains points de vente Orange Money exploitent cette situation en imposant des commissions exorbitantes sur les opérations de retrait. Ces frais ne respectent pas les normes établies par la Banque Centrale et les accords en vigueur avec Orange Money et les autres opérateurs”, précise l’organisation.

L’Union des consommateurs rappelle par ailleurs à l’ensemble des citoyens-consommateurs que ces pratiques sont illégales. “La protection des droits des consommateurs doit être au cœur de nos préoccupations, surtout en période de crise”, souligne-t-elle.

Face à cette situation, l’UCG affirme avoir saisi la Direction générale d’Orange Money. “Nous avons obtenu l’assurance que tous les points de vente impliqués, même de manière indirecte, dans ces abus seront suspendus. Cette promesse témoigne d’une volonté de réforme et de respect des réglementations en vigueur”, indique la structure.

L’organisation dit également avoir échangé avec le Syndicat des Acteurs de la Monnaie Électronique (SAMEL), qui a condamné ces pratiques qu’il juge inacceptables. “Des directives ont été mises en place pour permettre aux usagers de signaler toute infraction constatée”, a informé l’UCG, appelant les citoyens à la vigilance et les invitant à lui signaler toute situation abusive.