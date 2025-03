La conférence animée par le Premier ministre Bah Oury le 5 février 2025, à l’occasion du premier anniversaire de sa nomination à la Primature, continue d’alimenter le débat au sein des états-majors des partis politiques. Le RPG Arc-en-Ciel affirme n’avoir pas retenu grand-chose de la communication de Bah Oury.

Le parti d’Alpha Condé attendait du Premier ministre des explications claires sur certains sujets de préoccupation, notamment le retour à l’ordre constitutionnel et le dialogue politique.

Cependant, les responsables de l’ancien parti au pouvoir sont restés sur leur faim après la communication du chef du gouvernement.

Retour à l’ordre constitutionnel

L’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, dénonce le manque de logique dans la communication du Premier ministre. Selon lui, ce dernier devrait expliquer aux Guinéens pourquoi les engagements n’ont pas été respectés.

“Après le coup d’État, il y a eu une rupture d’une gouvernance légitime et légale. Ils ont dit qu’ils allaient reconstituer et revenir à l’ordre constitutionnel. Ils se sont fixés des objectifs à atteindre, la CEDEAO est venue pour mettre cela dans un chronogramme à travers dix actions à réaliser en 24 mois. Il y a une charte qui représente une constitution. Il y a eu des engagements personnels. Nous pensions que le Premier ministre, lorsqu’il prend la parole, devait d’abord revenir sur ces aspects. Qu’est-ce qui a motivé la non-atteinte, la non-réalisation de tous ces engagements-là, au lieu de parler d’autres choses ?”, a-t-il déclaré.

Dialogue politique

Sur la question du dialogue politique, ce responsable du RPG soutient que le Premier ministre a raté sa communication. Marc Yombouno accuse les autorités d’avoir un agenda caché concernant les principales formations politiques du pays.

“Il a dit aussi quelque chose que les gens pensent : que les partis importants aujourd’hui vont l’être toujours. Il a dit que les étoiles qui tournent autour du soleil naissent, brillent et meurent. Et les partis politiques aussi, certains sont grands aujourd’hui, mais vous allez voir bientôt. Il dit que nous sommes en train de faire un travail, je ne vais pas vous dire, mais vous verrez. Est-ce que cela signifie que la transition a comme mission d’éliminer les grands partis ? Est-ce que le coup d’État est contre le professeur Alpha Condé ou contre les RPG ? Il faut que le Premier ministre sache faire la différence”, ajoute l’ancien ministre.

Le premier ministre avait déclaré que la gouvernance d’Alpha Condé était basée sur le communautarisme et le régionalisme.

Marc Yombouno rappelle à Bah Oury que bien que ce soit le RPG qui ait remporté l’élection présidentielle de 2010, ce n’est pas le RPG seul qui a gouverné le pays.

“Le Président a impliqué tous les citoyens selon leurs compétences. Même au sein de l’opposition, il y avait l’ancien porte-parole de l’opposition Aboubacar Sylla, Moutar Diallo. Donc, on ne peut pas insinuer que les partis qui sont grands aujourd’hui vont disparaître. Ce qu’ils doivent comprendre, c’est que le RPG a existé, le RPG existe et il existera avec le professeur Alpha Condé et même sans le professeur Alpha Condé.”

Recensement

Concernant le recensement administratif à vocation d’État civil (RAVEC), Marc Yombouno salue le fait que le Premier ministre ait reconnu que c’est un long processus. C’est pourquoi, lorsque le chef du gouvernement a annoncé la tenue des élections cette année, il se demande sur la base de quel fichier électoral cela se fera.

“J’ai été enchanté lorsqu’il a dit que le RAVEC, là où il a été pratiqué, prenait 5, 6, voire 7 ans. Ce processus était en cours sous le mandat d’Alpha, et avec le COVID, cela a ralenti les choses. Lorsque tout cela sera terminé, cela permettra aux techniciens de disposer d’un fichier biométrique, maniable à souhait, chaque année. Ce serait bien pour augmenter la qualité du fichier. Mais faut-il attendre 5 à 7 ans pour obtenir un fichier électoral fiable afin d’aller aux élections ?”, s’interroge-t-il.

L’ancien ministre dénonce également la confusion que le Premier ministre et le ministre porte-parole du gouvernement sont en train de créer dans l’esprit des Guinéens.

“Le Premier ministre affirme que cette année est une année électorale, contrairement à ce qu’a dit Gaoual. Gaoual a indiqué que seules des déclarations pourront être faites. Mais le Premier ministre dit que nous allons faire toutes les élections. Et lui-même ne donne pas clairement de précision pour dire quand le RAVEC produira le fichier électoral. Alors, sur quel fichier allons-nous organiser les élections ?”