Le 14 février dernier, l’ONG Avocats Sans Frontière avait procédé à la publication du rapport d’enquête sur le drame survenu au stade régional de N’zérékoré, faisant état de 140 morts dont 11 disparus. Près d’un mois après, le collectif d’avocats a annoncé avoir formulé une plainte qui va être déposée au tribunal de première instance de Nzérékoré contre les organisateurs du tournoi et X dans les heures à venir.

Selon Me Christophe Koné, président de ladite ONG, la plainte va être déposée ce lundi ou demain mardi probablement.

“ La plainte est déjà préparée et elle va être déposée cette semaine-là, au tribunal de première instance de N’zérékoré. On a un rapport qui établit des infractions, et il y a aussi des victimes et leurs parents qui veulent porter plainte contre ceux qui sont auteurs de ces forfaitures. Donc, ce sont ces éléments-là sur lesquels la plainte est fondée”, a-t-il précisé, joint au téléphone par Guinee360.

Parmi les principaux concernés figurent en premier lieu les organisateurs du tournoi. “Ceux qui ont organisé ce tournoi-là, ils sont en premier lieu. Ça va être eux et x, parce que nous ne connaissons pas tous ceux qui ont été inscrits dedans. Mais ce qu’on sait, s’ils n’avaient pas organisé ce tournoi-là, ce qui est arrivé, n’allait pas arriver”, a-t-il rappelé.