À l’occasion du mois de la femme, Amnesty Guinée a organisé samedi 09 mars 2024, une séance de sensibilisation sur les méfaits du mariage et la grossesse précoce.

Une occasion de prévenir mais aussi d’outiller ces femmes sur des techniques de prise en charge de cette pratique encore répandue dans de nombreuses régions de la Guinée.

L’événement, qui s’est tenu au siège de l’organisation a attiré une foule diversifiée de membres de la communauté, des mères de familles, jeunes hommes et femmes du quartier Lambagni.

Fatoumata Djaraye Bah facilitatrice de cette rencontre d’échange a souligné l’importance cruciale de mettre fin à cette pratique dévastatrice qui prive les filles de leur droit à une éducation et à une enfance normale. « Cette fois-ci, nous avons préférer réunir les femmes qui vivent dans le quartier qui abrite le siège d’Amnesty pour discuter et échanger de la question des grossesses non-désirés et de la planification familliale. Nous avons visionné avec eux une vidéo explicite qui met l’accent sur ces sujets-là », a-t-elle expliquée.

Adama Abdoul Touré responsable de la commission femme au sein d’Amnesty Guinée a appelé à une action collective et à une prise de conscience accrue pour combattre les grossesse non désirés, soulignant que cela ne peut être réalisé que par des efforts concertés de la société dans son ensemble. « L’objectif de cette rencontre était de marquer avec une activité assez spéciale en honneur des femmes. Cette fois-ci nous avons décider de réunir tous les genres non seulement des femmes mais également des jeunes hommes parce que lorsque les populations sont bien informées sur ces sujets, il leur est plus facile d’éviter de commettre ces erreurs . Nous souhaitons qu’ils deviennent porte-parole de ces sujets-là dans leur communautés et ça leur soit bénéfique à l’avenir ».

N’nabinty Soumah mère de 3 enfants participante a affirmé être satisfaite de ladite rencontre et s’engage à porter le message partout ou besoin sera présent.