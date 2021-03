Sauf changement de dernière minute, le chef de file de l’opposition se rendra à la maison centrale de Conakry, ce jeudi 11 mars 2021 pour s’enquérir des conditions de détention des détenus politiques.

Plusieurs opposants et acteurs de la société civile, notamment Ousmane Gaoaul Diallo et Chérif Bah, respectivement Coordinateur de la Cellule de Communication de l’UFDG; et, vice-président de la même formation politique sont incarcérés depuis novembre 2020 à la maison d’arrêt de Conakry.

Ils sont inculpés par le parquet de Dixinn pour «fabrication et de détention d’armes de guerre et atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation».

Interrogé sur cette visite du président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) aux détenus politiques, le vice coordinateur de la Cellule de Communication du principal parti d’opposition pense qu’il revient aux détenus de choisir s’il faut recevoir ou pas les visiteurs.

«Mamadou Sylla est libre de voir qui il veut. Pour ce qui est sa visite aux détenus politiques, il revient à ces derniers de lui recevoir ou pas. Il faut signaler que Mamadou Sylla, allié du RPG-AEC depuis 2010 est un complice du sort que subissent les guinéens en général, nos frères détenus en particulier», a fait savoir Jaochim Baba Millimouno.

Et d’ajouter : «il (Mamadou Sylla), a soutenu le professeur Alpha Condé au second tour de l’élection présidentielle de 2010, au cours duquel ce dernier a été élu Président de la République de Guinée. En 2013, il a été élu député sur la liste du RPG. À la présidentielle de 2015, le même Sylla a soutenu la candidature d’Alpha Condé. Et pour le scrutin du 18 octobre 2020, le chef de filon Mamadou Sylla a renoncé à sa soi-disante candidature pour soutenir celle illégale d’Alpha Condé», martèle ce proche du principal opposant guinéen Cellou Dalein Diallo.

Pour lui, recevoir Sylla équivaut à recevoir Alpha Condé ou Damaro ou Kassory ou encore Diané qui vient simplement les narguer.