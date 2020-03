Alpha Condé au Saden 2020: «nous avons des mines… mais le développement c’est l’agrobusiness»

Le chef de l’État a présidé, ce mardi 10 mars 2020, la cérémonie d’ouverture de la 2e édition du Salon des entrepreneurs de Guinée (Saden) sur le thème “l’entrepreneuriat comme accélérateur de développement des chaînes de valeur agroalimentaire”.

Dans son discours, Alpha Condé a salué l’organisation du Saden qui, selon lui, va permettre à la jeunesse guinéenne d’avoir son autonomie.

«Je dis toujours que l’avenir de la Guinée c’est l’agrobusiness. Bien sûr, nous avons de mines, qui sont de plus en plus exploitées pour permettre d’avoir des infrastructures, l’énergie, etc… Mais, le développement c’est l’agrobusiness. C’est-à-dire la chaine de production, la transformation et la commercialisation».

Et d’ajouter : «notre objectif c’est que chacun de ces jeunes entrepreneurs puisse maitriser la chaine de production. Parce que financer seulement l’agriculture, ce n’est sûr qu’ils puissent rembourser, mais si, à la fois, on leur permet de financer l’agriculture, la transformation et la commercialisation, certains pourront s’en sortir».

Par ailleurs, le président a encouragé les jeunes entrepreneurs à s’organiser en groupement afin de pouvoir couvrir toute la chaine de production. «Le gouvernement est décidé à vous accompagner», a-t-il conclu.

Après les Saden régionaux de Kankan et Kindia, plus de 2000 participants sont attendus à cettr 2e édition du Saden 2020 du 11 au 12 mars 2020 à Conakry.