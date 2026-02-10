Face à la multiplication des inquiétudes au sein de l’opinion publique, notamment chez les riverains du quartier Coronthie, le parquet général près la Cour d’appel de Conakry est sorti de son silence. Dans un communiqué publié ce mardi, il a apporté des précisions sur les événements survenus à la Maison centrale de Conakry.

Selon le parquet, une opération de contrôle et de fouille inopinée a été menée le 9 février 2026 au sein de l’établissement pénitentiaire.

« Cette opération, menée sous contrôle, a permis de découvrir et de saisir plusieurs objets prohibés, notamment des téléphones portables, des substances psychotropes et des armes blanches (ciseaux, couteaux, fourchettes…) en possession de certains détenus », précise le communiqué.

Au cours de cette intervention, le parquet affirme que Aboubacar Diakité, dit “Toumba”, a adopté un comportement hostile.

« Monsieur Aboubacar Diakité a fait preuve d’une attitude agressive en refusant de se soumettre à la fouille, tout en proférant des menaces à l’encontre des agents de sécurité. Son comportement n’a pas seulement visé les forces de l’ordre, mais a également suscité des tensions parmi les autres détenus », indique la même source.

Face à une situation jugée « alarmante » et susceptible de compromettre la sécurité de l’établissement, l’administration pénitentiaire a décidé de procéder à son transfert.

« Une décision légale et appropriée a été prise pour transférer Monsieur Aboubacar Diakité, ce mardi 10 février 2026, à la Maison centrale de Coyah. Cette mesure vise à préserver l’ordre public et à garantir la sécurité des détenus ainsi que celle du personnel pénitentiaire », souligne le parquet.

Le parquet général réaffirme sa détermination, « à veiller au strict respect de la loi, à la sécurité des établissements pénitentiaires et à lutter résolument contre toute forme de criminalité, y compris celles susceptibles d’être organisées depuis les lieux de détention ».