Les relations entre le Maroc et l’Irak franchissent une nouvelle étape décisive. En visite officielle à Rabat, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de la République d’Irak, Fuad Hussein, a salué, samedi, le niveau exceptionnel de coordination entre les deux pays. Lors d’un point de presse conjoint avec son homologue marocain, Nasser Bourita, il a insisté sur l’intensité et la diversité des échanges bilatéraux, couvrant aussi bien les domaines économiques que les questions internationales.

L’un des moments forts de cette coopération est la réouverture récente de l’ambassade du Maroc à Bagdad, un acte qualifié par le ministre irakien de « bond qualitatif » dans le renforcement des relations diplomatiques. Ce geste illustre la volonté des deux nations de consolider leurs liens et d’insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat.

Le Maroc, un modèle inspirant pour l’Irak

Fuad Hussein a mis en avant l’expérience marocaine en Afrique, qualifiant le Royaume de modèle « pionnier » et « riche » dans des secteurs clés tels que l’économie, le tourisme et les énergies alternatives. Conscient du rôle stratégique du Maroc sur le continent, il a plaidé pour un élargissement du partenariat maroco-irakien en Afrique, en capitalisant sur l’expertise marocaine pour favoriser une coopération plus ambitieuse.

Dans cette perspective, la collaboration entre les secteurs privés des deux pays apparaît comme un levier essentiel. Selon le ministre irakien, faciliter l’accès des entrepreneurs aux marchés respectifs ouvrira la voie à des opportunités économiques majeures. Par ailleurs, il a insisté sur l’importance du renforcement de la connectivité aérienne afin de dynamiser le secteur touristique et de favoriser un rapprochement plus étroit entre les peuples marocain et irakien.

Un dialogue stratégique sur les enjeux régionaux et internationaux

Au-delà des aspects économiques et diplomatiques, la rencontre entre Fuad Hussein et Nasser Bourita a été l’occasion d’aborder des sujets d’actualité régionale et internationale. Les discussions ont porté sur les défis auxquels fait face la région arabe ainsi que sur d’autres questions d’intérêt commun, confirmant ainsi la convergence de vues entre Rabat et Bagdad sur plusieurs dossiers stratégiques.

Cette visite marque une étape significative dans le renforcement des relations maroco-irakiennes. Elle témoigne d’une volonté mutuelle de bâtir un partenariat solide, basé sur une coopération multisectorielle et un dialogue stratégique constant. À travers cette dynamique, le Maroc et l’Irak ouvrent un nouveau chapitre de leur histoire diplomatique, avec une ambition commune : construire un avenir prospère et mutuellement bénéfique.