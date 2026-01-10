Le premier verdict des quarts de finale de la CAN2025 est tombé ce vendredi au royaume du Maroc. Dans la première affiche, le Sénégal a remporté le choc ouest-africain face au Mali, à Tanger, tandis que les Lions de l’Atlas se sont offerts les Lions indomptables, à Rabat. Avec ces résultats, l’édition 2025 tient désormais ses deux premiers Demi-finalistes.

Le Sénégal assure le minimum face au Mali

Dans la première affiche de la journée, le Sénégal affrontait le Mali, au Grand stade de Tanger.

Porté par un but d’Iliman Ndiaye, qui a profité d’une grossière erreur du gardien Djigui Diarra, le Sénégal s’est imposé 1-0.

Le vainqueur de la compétition en 2021 partait avec une longueur d’avance dans cette rencontre face à son voisin, moins bien armé sur le papier. Avec ce succès, les champions de 2022 enchaînent une quatrième victoire en 5 matchs joués. Les hommes de Pape Tiaw affronteront en demi-finale, le vainqueur du duel Côte d’Ivoire-Égypte.

Les Lions de l’Atlas plus forts que les Lions indomptables

Le duel Cameroun-Maroc a clôturé cette première journée des quarts à Rabat.

Sans trembler, le Maroc a dominé le Cameroun dans un quart de finale animé (2-0).

Devant plus de 60 000 supporters, le Maroc a pris les devants en première période grâce à l’inévitable Brahim Diaz, meilleur buteur du tournoi avec cinq buts, avant de prendre le large par Ismaël Saibari.

Les Lions de l’Atlas joueront leur demi-finale mercredi contre le Nigeria ou l’Algérie, qui s’affrontent samedi, à Marrakech.