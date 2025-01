Dans un communiqué publié ce jeudi 9 janvier 2025, le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a annoncé la levée de la suspension de la délivrance des agréments pour les organisations non gouvernementales (ONG) et les mouvements associatifs. Selon le ministère, l’examen des dossiers de demande d’agrément reprend désormais au MATD, ainsi que dans les régions et préfectures du pays.

Depuis le 2 septembre 2024, la délivrance de ces documents administratifs était suspendue par les autorités guinéennes. Le MATD a précisé que le processus reprend conformément à la législation en vigueur.

“Vu l’évaluation en cours de l’existence fonctionnelle des ONG et mouvements associatifs sur l’ensemble du territoire national, le ministère de l’Administration du Territoire annonce la levée de la suspension de la délivrance des agréments administratifs aux ONG et mouvements associatifs, par la décision D/2024/003/MATD/DNARPROMA du 02 septembre 2024”, indique le document du MATD parvenu à Guinée360.