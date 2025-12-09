Face à la recrudescence des violences qui secouent plusieurs établissements scolaires du pays depuis lundi, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a annoncé l’ouverture de poursuites judiciaires contre toute personne impliquée dans ces actes.

L’annonce a été faite par le porte-parole du ministère. Dans un entretien accordé à Guinée360, Ansa Diawara a indiqué que le MEPU-A considère ces manifestations “comme une provocation et une perturbation de la quiétude dans nos écoles. Elles empêchent ceux qui souhaitent travailler de le faire. La grève est un droit, mais travailler est à la fois un droit et un devoir. On peut décider de faire grève, mais on n’a pas le droit d’empêcher les autres de travailler.”

Le porte-parole précise que, pour cette raison, le ministère “a décidé de porter plainte contre X, tant à la gendarmerie qu’à la police. À ce rythme, les cours sont perturbés, il y a des blessés, et cela est inacceptable. Nous tenons pour responsables ceux qui sont à l’origine de ces troubles.”