La magistrature guinéenne est frappée par un deuil brutal. David Simbiano, récemment nommé juge au Tribunal de première instance de Mandiana par décret en date du 4 janvier, est décédé dans la nuit d’hier, à quelques jours seulement de sa prise de fonction. Il s’agissait de sa toute première affectation au sein de la magistrature.

Membre de la 7ᵉ promotion des magistrats de Guinée, David Simbiano était unanimement apprécié pour ses qualités humaines et professionnelles. Son décès soudain a plongé collègues et proches dans la consternation.

Selon le substitut du procureur de Labé, Moussa Camara, qui a assisté aux derniers instants du magistrat, tout s’est déroulé très rapidement : « David a été victime d’un malaise, une hémorragie interne. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital Donka. Sa famille et nous, ses collègues, sommes restés à son chevet. Il avait besoin de trois poches de sang, que nous avons pu obtenir immédiatement. La transfusion avait commencé et son état semblait s’améliorer, mais il nous a finalement quittés vers 3 heures du matin », témoigne-t-il avec émotion.

Pour Moussa Camara, la disparition de ce jeune magistrat représente « une perte incommensurable pour la magistrature guinéenne en général et pour la 7ᵉ promotion en particulier. David était talentueux, courageux, et prêt à servir son pays avec honneur et intégrité. Le destin en a décidé autrement, avant même qu’il n’entre en fonction. »

En hommage, la Cour d’appel de Conakry a annoncé le renvoi de toutes les audiences relevant de sa juridiction. « Il est porté à la connaissance des justiciables que les audiences de la Cour d’appel de Conakry et de toutes les juridictions de son ressort sont renvoyées pour cause de décès de Monsieur David Simbiano, substitut du Procureur près le Tribunal de première instance de Mandiana », indique le communiqué.

David Simbiano laisse derrière lui une épouse et deux enfants.