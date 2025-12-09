Accusée par l’Alliance des États du Sahel (AES) de servir de base arrière à des groupes terroristes, la Côte d’Ivoire a répondu par la voix de son président. Lors de son investiture, ce lundi 8 décembre 2025, Alassane Dramane Ouattara a tenu à rassurer ses voisins en réaffirmant l’engagement de son pays pour la paix et la stabilité régionale, malgré les allégations concernant de prétendus transferts d’armes vers des groupes armés opérant au Burkina Faso.

Abordant les défis sécuritaires, notamment les nouvelles formes de menaces, le chef de l’État a insisté sur la résilience de son pays : « Le cyberterrorisme, en particulier, nous impose une violence, une violence de chaque instant. Malgré les défis globaux, notre pays continuera de multiplier les initiatives pour une plus grande sécurité alimentaire. De même, nous poursuivrons notre ambition de devenir un hub énergétique, tout en investissant dans le numérique pour améliorer la productivité de notre économie. »

Sur le plan diplomatique, Alassane Ouattara a défendu la ligne de conduite qui guide la politique extérieure ivoirienne, rappelant la posture constructive du pays dans un environnement régional tendu : « Dans un monde de plus en plus complexe et polarisé, où les intérêts géostratégiques sont de plus en plus marqués, la Côte d’Ivoire continuera d’affirmer sa voix en Afrique et sur la scène internationale. Nous continuerons à prôner le dialogue, l’entente et la diplomatie commerciale, à réaffirmer notre doctrine : une Côte d’Ivoire amie de tous et ennemie de personne. »