Cela fait exactement cinq mois que les deux activistes du FNDC, Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, restent introuvables. Où sont-ils détenus ? Où en sont les enquêtes promises par le Parquet général de Conakry ?

Dans la nuit du 9 au 10 juillet 2024, ces deux figures emblématiques de la lutte pour les droits en Guinée ont été brutalement arrêtées au domicile de Foniké Mengué à Conakry. Une opération menée par des éléments mixte des Forces spéciales et de la Gendarmerie, encagoulés et armés, dont certains en tenue civile.

Après leur arrestation, ils ont été conduits au siège de la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie à Kaloum. Vers minuit, ils auraient été transférés au camp des Forces spéciales de l’île de Kassa, où, selon la Fédération internationale des droits humains (FIDH), ils ont été insultés et violemment frappés à coups de fusil durant leurs interrogatoires.

Face à l’indignation générale, le Procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Fallou Doumbouya, a déclaré le 17 juillet 2024, dans un communiqué, que “aucun organe d’enquête n’a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit” et qu’“aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant l’objet d’enlèvement.” Une enquête avait été annoncée, mais depuis, le Parquet général reste muet.

Pourtant, Mohamed Cissé, arrêté en même temps que Foniké Mengué et Billo Bah, a apporté des révélations troublantes sur l’itinéraire suivi et les noms des officiers impliqués. Ces informations, cruciales pour faire avancer les investigations, n’ont visiblement pas été exploitées, ajoutant à l’inquiétude et au sentiment d’impunité.

Cinq mois plus tard, la question reste entière : où sont Foniké Mengué et Billo Bah ? Le silence des autorités judiciaires et gouvernementales ne fait qu’alimenter les soupçons et renforcer l’indignation de l’opinion publique nationale et internationale.