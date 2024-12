Le Gouvernement a présenté aux conseillers nationaux le projet de loi de finances initiale pour l’exercice 2025, ce lundi 9 décembre 2024. Après la présentation, la majorité des conseillers a adopté le chronogramme d’examen, marquant ainsi le début des discussions autour de ce texte clé pour l’économie nationale.

Dans sa présentation, le ministre du budget a mentionné que les prévisions budgétaires pour ce projet de loi reposent sur les principales hypothèses du cadrage macroéconomique de novembre 2024, ci-après:

-Un taux de croissance du PIB de 7,0%;

-Un taux d’inflation moyen annuel de 6,0%;

-Un taux de change de 8 489 GNF pour 1 USD.

Sur cette base, les agrégats budgétaires pour 2025 qui en découlent se présentent comme suit:

-Recettes totales: 34 473,4 Mds GNF ;

-Recettes propres: 33 037,6 Mds GNF, soit 96% des recettes totales;

-Dépenses totales: 41 897,8 Mds GNF ;

-Déficit budgétaire: 7 424,4 Mds GNF, soit 2,8% du PIB.

Les recettes budgétaires, quant à elles, augmentent de 12,1% par rapport à la Loi de Finances Rectificative 2024, et proviennent principalement des recettes fiscales, qui représentent près de 90% des projections annuelles. Les recettes minières constituent environ 20% des recettes fiscales et la pression fiscale est estimée à 12% pour l’exercice 2025.

Les dépenses budgétaires augmentent de 8,4% par rapport à 2024, et se décomposent en dépenses courantes pour 62,3% et en dépenses d’investissement pour 37,7%. Les dépenses budgétaires sont financées à 83,1% par les ressources propres.

En outre, les dépenses obligatoires de ce projet de budget s’élèvent à 24 093,2 Mds GNF, soit 71% des recettes liquides prévues en 2025.

Elles comprennent notamment :

-Les salaires civils et militaires: 10 035,4 Mds;

-La subvention au prix de l’électricité: 3 000 Mds;

-Les pensions civiles et militaires: 2 218,2 Mds;

-Les intérêts de la dette: 2 156,0 Mds;

-Le fonctionnement des forces de défense et de sécurité: 1 265,1 Mds;

-Les ressources des budgets d’affectation spéciale (BAS): 1 194,65 Mds;

-Les achats de médicaments, de vaccins et d’engrais: 472,8 Mds;

-Le fonctionnement des hôpitaux: 358,5 Mds;

-Les bourses des étudiants en Guinée et à l’Etranger: 266,4 Mds;

-Le fonctionnement des ambassades: 211,1 Mds;

-Le fonctionnement des Institutions Républicaines: 200,6 Mds.

« Ces dépenses obligatoires représentent des engagements inéluctables de l’Etat pour assurer la continuité des services publics et soutenir les ménages. La part importante de ces dépenses obligatoires limite les marges de manœuvre budgétaires, réduisant ainsi la capacité de l’Etat à financer d’autres secteurs prioritaires», a précisé le ministre Facinet Sylla.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des finances a fait savoir que le contexte international actuel est marqué par des défis persistants en citant le Fonds Monétaire International (FMI), qui indique que la croissance économique mondiale devrait atteindre en moyenne 3,2% en 2024 et 3,3% en 2025. Moins optimiste, la Banque mondiale projette une croissance de 2,6% en 2024 et 2,7% en 2025. Toutefois, l’inflation mondiale devrait progressivement reculer, passant de 6,7% en 2023 à 5,8% en 2024, puis à 4,3% en 2025.

Mourana Soumah affirme que ce projet de budget 2025 traduit l’ambition commune des autorités de construire une Guinée prospère. « Il repose sur des choix stratégiques alignés sur les aspirations de nos concitoyens et les exigences du développement durable. Son volet dépenses publiques est estimé à 41 897,9 Mds de francs guinéens.

Ainsi, en ce qui concerne les dépenses d’investissement, le Gouvernement prévoit un budget ambitieux de 14 243,9 Mds dont 50,7% seront couverts par des ressources internes, soit 7 219,5 Mds. Ces ressources seront allouées à des secteurs clés pour soutenir la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations.

-Développement rural et environnement… 10,8%;

-Mines, énergie, industrie et services…. 17,3%;

-Infrastructures et équipements …. 26,5%;

-Secteur Social….18,6% ;

-Administration générale et autres.. 26,4%;

-Droits et Taxes 0,3%.