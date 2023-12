Les responsables du RPG arc-en-ciel se sont exprimés, ce samedi 9 décembre 2023, sur la promulgation de la loi sur le RAVEC. Pour Lansana Komara, il est impossible de réaliser ce recensement et aller aux élections conformément au chronogramme de la transition signé entre la Guinée et la CEDEAO.

Selon lui, techniquement, la réalisation de cette activité ne se fera pas dans moins de deux ans.

“Vous imaginez alors, si on ajoute un ou deux ans sur ce que nous avons traversé, vous savez ce que ça va faire. Mais les dirigeants actuels peuvent continuer à travailler là-dessus. L’administration étant une continuité, ceux qui viendront après vont essayer de finaliser. Le RAVEC, c’est pour permettre à l’Etat de voir clair, sur la gestion de ses affaires. Ceux qui viendront vont trouver au moins qu’il y a les bases. Mais c’est clair que, si on s’accroche au RAVEC pour faire des élections, on y arrivera pas. Dans un ou deux ans, ce n’est pas possible”, a expliqué le secrétaire administratif du RPG.

Lansana Komara propose la révision de l’ancien fichier électoral qui existe à la CENI afin d’aller aux élections en 2024.

“Il faut aller directement au but, il y a un fichier fiable qui existe à la CENI, je crois qu’il ne faut pas tourner autour du pot. C’est d’organiser une révision normale conformément à la loi, qui ne prend que deux ou trois mois. Quand on passe par le RAVEC, c’est pour perdurer (…) On est là encore pour des années ou ils vont bâcler”, prévient l’ancien ministre de l’Enseignement technique.