Agression sexuelle à Labé, on en parle encore. Et cette fois-ci, une fillette d’environ 9 ans aurait subi un viol collectif le 2 décembre 2021 au secteur Thiaghé dans le quartier Tata 2. Les présumés auteurs, dont des mineurs, après les investigations de l’Office de protection du genre et des mœurs (OPROGEM) qui a transporté l’affaire au TPI Labé, ont été remis à leur famille.

C’est ce qu’a expliqué le substitut du procureur de la République près le TPI de Labé, Patrice Koma Koivogui, que nous avons rencontré : «Dans cette agression sexuelle, les auteurs sont tous âgés de moins de 10 ans. Alors on s’est rendu compte que conformément à la loi, on ne peut pas les poursuivre.»

L’âge minimum requis pour une poursuite judiciaire est de 13 ans. C’est la raison pour laquelle les parents ont été convoqués, explique le procureur : «C’est pour qu’ils veillent sur les enfants, afin que cela ne se reproduise plus, car si les auteurs continuent jusqu’ils atteignent l’âge de 13 ans, ils seront poursuivis.»

Actuellement, les parents ayant des filles dans la région de Labé vivent avec la peur dans le ventre, car les cas de viol c’est devenu très récurrent et ils se demandent quoi faire.

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé