Depuis un certain temps, nombreux sont les citoyens de Conakry qui se plaignent du manque de petites coupures de billets de banque . Une situation qui est un véritable casse tête pour les citoyens guinéens.

Dans la circulation, ce manque de petites coupures de 500 francs et de 1000 francs donne lieu quotidiennement à des disputes entre conducteurs de taxis et les passagers. C’est une affaire qui paraît très banale quand il s’agit de fermer les yeux sur 500 francs guinéens. Mais, en réalité, cela est un véritable problème dans le transport urbain.

Interrogés ce mardi, 08 décembre 2020, des citoyens de la capitale guinéenne pointent un doigt accusateur sur l’État, qui peine selon eux à valoriser les petites coupures .

Amadou Diallo, conducteur de Taxi explique le calvaire qu’il endure en longueur de journée.

«Avant c’est dans les stations on cherchait les petites coupures mais maintenant même si tu demandes ,difficilement tu gagnes dès fois tu ne gagnes pas. Et si tu n’as pas de monnaie il faut t’attendre à des altercations avec les passagers parce que d’autres ne pardonnent pas .», se lamente t’il.

Les passagers sont également peinés par ce manque de petites coupures dans le transport. Rencontré au grand carrefour de Bambeto, Idrissa Diallo peine à trouver un taxi par faute de monnaie.

«Je suis là depuis plusieurs minutes, je veux me rendre à Cosa mais par faute de monnaie je peine toujours à trouver un taxi . Des fois si on trouve, on est obligé de laisser notre monnaie dans la main des chauffeurs ce qui n’est pas normal surtout en cette période difficile. Si c’est le matin, les chauffeurs ne te prennent pas si tu n’as pas de monnaie pour un tronçon et même si tu as un billet de 2000fg , ils disent qu’ils n’ont pas 500 GNF et tu es obligé de laisser cela dans leurs mains.» se plaint-il.

Cet autre passager rencontré ce à Koloma marché, dans la commune de Ratoma, demande aux autorités d’émettre de petites coupures.

«L’État doit mettre les petites monnaie dans la circulation. Parce que ça valorise la monnaie. Donc à la banque centrale de le faire, afin de remédier à ce problème.», plaide t’il