En parrainant, ce samedi 8 novembre 2025, la cérémonie de remise officielle des diplômes à la 24ᵉ promotion de l’Université Kofi Annan de Guinée, le président du Conseil national de la transition (CNT), Dansa Kourouma, a mis en avant le projet Simandou, qu’il considère comme un levier historique de l’émancipation économique du pays.

Devant un auditoire composé d’étudiants, d’enseignants, de parents et de responsables institutionnels, le président du CNT a tenu un discours résolument tourné vers l’avenir de la jeunesse guinéenne et de l’économie nationale. « Chers étudiants, la Guinée est le pays où est né le plus grand projet, le méga-projet Simandou, qui repose sur quatre axes de développement stratégiques. C’est un projet qui offrira à tous les Guinéens la fierté d’appartenir à leur pays, car il nous donnera les moyens économiques de notre propre développement. Si ces moyens s’accompagnent d’une vision claire, celle-ci permettra à la Guinée de sortir du marasme économique et de se hisser au rang de pays d’opportunités et de destination privilégiée, en Afrique de l’Ouest, en Afrique francophone, voire sur tout le continent africain », a-t-il déclaré.

Dansa Kourouma a également invité les jeunes diplômés à s’impliquer activement dans la dynamique nationale enclenchée autour de Simandou, estimant que ce projet dépasse largement le cadre d’une simple exploitation minière. « Vous entrez sur le marché de l’emploi avec le méga-projet Simandou. Je vous le dis : Simandou, ce ne sont pas des tonnes de minerai à partager, comme certains le pensent. Simandou, c’est une vision — une vision économique, sociale et politique — pour libérer la Guinée de la colonisation économique dont elle souffre depuis son indépendance », a-t-il poursuivi.

Le président du CNT a lancé un appel à la responsabilité et à la persévérance : « Simandou doit permettre à la Guinée d’amorcer son indépendance économique. Il y aura des marchés, des débouchés, des opportunités. Soyez soudés, continuez d’apprendre, adaptez-vous à votre environnement, car ce n’est pas à lui de s’adapter à vous, mais bien à vous de vous adapter à lui. »