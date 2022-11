En conférence de presse ce mercredi 9 novembre 2022, le parquet spécial de la CRIEF, par la voix de la substitut du procureur, Joséphine Tinguiano a fait une large communication sur le dossier Kabinet Sylla dit «Bill Gate», ancien intendant de la présidence de République sous le régime d’Alpha Condé.

Il faut rappeler que monsieur Kabinet Sylla est poursuivi pour des faits de corruption dans le secteur privé, détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, vol en bande organisée, recel de fonds publics, enrichissement illicite, concussion, abus d’autorité, blanchiment de capitaux et complicité.

Voici pour vous, chers lecteurs, l’intégralité de la communication de la substitut du procureur, près la CRIEF:

Kabinet Sylla a bénéficié d’un décret en date du 04 février 2014 au poste d’intendant général à la présidence de la République, pour un salaire de six millions six cent mille un francs guinéens (6 600 001 FG). Avant 2014, monsieur Kabinet Sylla n’avait qu’une seule société dénommée Business Marketing International. Cependant, à partir de 2014, pendant qu’il était aux affaires, en sa qualité d’agent public, trois autres entités ont vu le jour. Notamment Djoma SA, Djoma Logistiques SA et Djoma Groupe SA, et d’autant plus que c’était incompatible avec sa fonction d’intendant général. Donc, en sa qualité d’agent public, il n’a pas cette possibilité de créer, au même moment (en juillet 2019), ces entités privées. Ce qui est contraire aux dispositions des articles 650 et 651 du code pénal.

Sur les comptes en banque de toutes ces sociétés en francs guinéens, on retrouve des comptes en dollars, en euros. Plusieurs montants faramineux ont été retrouvés et qui ont fait l’objet de saisi conservatoire. À la société Djoma Group, il a enregistré un total de versement de 962 millions 938 mille 500 francs guinéens.

Sur son compte personnel, une remise de chèque de 3 milliards trois cent quarante-six millions 749 mille 923 francs guinéens.

Des dépôts de chèques à l’encaissement de 212 millions 500 mille francs guinéens, des dépôts en espèce de 2 milliards 135 millions 588 mille francs guinéens, des divers virements de compte en compte, de 8 milliards 717 millions 806 mille 741 francs guinéens.

Des transferts de fonds, notamment à la BCRG, 10 milliards 876 millions 251 mille 856 francs guinéens. Les transferts de fonds avec des donneurs d’ordre non identifiés, 38 milliards 673 millions 275 mille 526 francs, des interfaces de transactions 16 milliards 040 millions 316 mille 017 francs guinéens.

Sur son autre compte en dollars, des versements de fonds en espèces de quatre millions de dollars. Des transferts de fonds reçus, 16 millions 392 mille 236,99 dollars; des interfaces transactions 34 millions 981 mille 409,45 dollars.

Sur son compte en euros, des transferts de fonds effectués par deux personnes morales dont 5 mille 78,400 euro et 9 mille euros; des interfaces transactions de 10 mille 188,87 euros.

A la société Djoma logistique, des transferts de fonds reçus 32 millions 921mille et quelques francs guinéens. Des versements en espèce 673 millions 373 mille 973 francs sur un compte USD. Un transfert de 35 mille 687,17 dollars.

Le compte en dollars intitulé Djoma Logistiques, a enregistré un retrait en date du 06 septembre 2021, d’un million de dollars en faveur de Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense nationale, actuellement en détention.

Il est à noter que ces montants ont été retrouvés sur des comptes qui sont domiciliés dans certaines banques nationales dont on se réserve le droit de dévoiler. Les personnes morales et physiques qui ont effectué toutes ces transactions dont nous n’allons pas dévoiler ici, ont aussi été identifiées.