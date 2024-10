Lors d’une récente sortie, Me Paul Yomba a exprimé son indignation face à la situation des enseignants en Guinée. L’avocat appelle à une prise de conscience collective et à des actions concrètes pour améliorer les conditions de travail des enseignants, afin de garantir un avenir meilleur pour l’éducation guinéenne.

“J’ai enseigné des gens qui sont devenus aujourd’hui de grandes personnalités. On m’a demandé d’enseigner dans les universités, mais j’ai refusé. Je ne veux pas être maltraité. Les enseignants guinéens sont maltraités”, a souligné Me Paul Yomba lors de sa rencontre à son domicile avec les enseignants contractuels communautaires non retenus au concours d’accès à la fonction publique.

Son témoignage met en lumière les défis auxquels font face les enseignants du pays. Malgré leur rôle fondamental dans la formation des futures générations, beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions “précaires” et manquent de reconnaissance.