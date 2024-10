Cela fait désormais 100 jours qu’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, et Mamadou Billo Bah, tous deux responsables du FNDC, sont portés disparus. Leurs épouses ont décidé de briser le silence en adressant un message poignant à Mme Lauriane Doumbouya, épouse du président de la transition guinéenne.

Dans un post sur Facebook, empreinte de tristesse, Assiatou Bah et Hawa Dian Doukouré, respectivement épouses de Foniké Mengué et de Billo Bah, ont choisi d’interpeller la Première Dame, espérant que celle-ci puisse intercéder auprès de son mari en leur faveur.

« Madame Lauriane Doumbouya, demandez à votre mari de nous rendre nos époux », supplient-elles, exprimant ainsi « la douleur immense » que la disparition de leurs époux inflige à leurs enfants. « Ils ne comprennent pas pourquoi leurs pères ne sont plus là, pourquoi ils sont privés de leur présence. Tout ce qu’ils désirent, c’est d’être à nouveau près d’eux, tout comme nous auprès de nos maris. »

Désespérées, les deux épouses des disparus lancent un appel : « Nous attendons avec impatience de revoir nos époux à la maison, en bonne santé. » Ces mots simples et directs traduisent l’espoir qui persiste malgré les 100 jours d’angoisse et d’incertitude. Aujourd’hui, ces femmes et leurs familles restent dans l’attente, guettant le moindre signe, et espérant que leur cri sera entendu au sommet de l’État.