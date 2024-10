Invité de nos confrères de TV5 Monde le mardi 8 octobre 2024, le président de l’UFDG a fustigé la décision de l’Organisation de la Francophonie (OIF), qui favorise le retour de la Guinée au sein de cette organisation.

Selon Cellou, la déclaration de Bamako, qui engage les États membres de l’OIF à respecter un certain nombre de valeurs et de principes, ne permet pas le retour de la Guinée, dans un contexte où les droits et libertés des citoyens sont bafoués.

“C’est au moment où il y a la disparition forcée de Foniké Mengué et de Billo Bah, deux activistes de la société civile, arrêtés par la gendarmerie et les forces spéciales. Imaginez dans quelle situation se trouvent leurs familles. C’est au moment où l’on présente le corps du Colonel Célestin Bilivogui, un militaire qui a été arrêté depuis un an, et dont on disait qu’on ne savait pas où il se trouvait. Au moment où les radios sont fermées, où les droits humains sont bafoués et malmenés de manière flagrante, il y a plus de 58 jeunes qui ont été tués parce qu’ils tentaient de manifester, parfois contre le délestage, parfois contre le coût de la vie. C’est à ce moment-là que l’OIF a choisi d’accepter la Guinée. Donc le moment est mal choisi, c’est vraiment inopportun,” estime l’ancien Premier ministre.