La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a ordonné, ce lundi 9 octobre 2023, la libération de Amadou Damaro Camara, détenu depuis le 27 avril 2022.

Alors qu’il comparaît pour la première fois devant le juge Kova Zoumanigui, celui-ci a bénéficié sa mise en liberté provisoire. À la barre, l’ancien président de l’Assemblée nationale s’est expliqué sur les faits de détournement des deniers publics et de complicité dont il est accusé, notamment sur la passation de marché de rénovation de son cabinet et les 15 milliards destinés à la construction du siège de l’institution.

Ensuite, il a formulé une demande de mise en liberté qui a reçu l’approbation du juge. « Vu la demande de mise en liberté provisoire, formulée par M. Amadou Damaro Camara a l’audience de ce jour ainsi que les motifs sanitaires invoqués par lui. Vu les différents rapports médicaux produits par M. Amadou Damaro Camara. Vu le procès-verbal du transport judiciaire et d’interrogatoire à l’hôpital d’amitié Sino-guinéen, sis à Kipé, en date du 13 juin 2023. En conséquence ordonne la mise en liberté provisoire de M. Amadou Damaro Camara», a décidé la juge.

Cependant, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara est soumis à des restrictions. Il s’agit de :

– Ne pas sortir des limites territoriales de Conakry ;

– Remettre ses documents et autres titres de voyage au greffe de la cour ;

– Éviter tout contact avec les parties civiles et les témoins ;

– Éviter toute communication de nature à compromettre la procédure par quelques moyens que ce soit ;

– Et se présenter régulièrement aux audiences.

Le juge Francis Kova Zoumanigui indique qu’en cas de violation d’une seule de ces mesures, cela entraînera la révocation de cette décision.

L’audience est renvoyée jusqu’au 16 novembre 2023.