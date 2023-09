Après avoir révélé ‘‘le scandale financier de 6 milliards 107 millions 694 mille 192 Gnf’’ impliquant le Premier ministre, Bernard Goumou, le journaliste et fondateur du site Lerevelateur224.com, Habib Marouane, se dit ‘‘menacé’’.

Dans un entretien accordé à Guinee360.com, Habib Marouane a expliqué que tout est parti des révélations liées au coût à la rénovation et à l’aménagement de la résidence du Premier ministre faites dans les colonnes de son site et dans l’émission ‘‘On refait le monde’’ sur le média Djoma TV. «Après avoir publié les lettres d’informations, la lettre écrite par le Premier ministre et celle écrite par le ministre de l’Economie et des finances, cela a suscité de l’euphorie au niveau de l’opinion. En début de semaine, je suis revenu avec l’ouverture de l’émission ‘‘On refait le monde’’ et j’ai donné des explications.

Le mardi 5 septembre, le PM est sorti avec de nouvelles révélations pour pouvoir balayer le scandale, mais qui n’ont pas été convaincantes parce que l’opinion est restée sur sa fin. Donc, j’ai détaillé pour montrer à l’opinion que les révélations du PM étaient des contrevérités et que cela n’était pas une question de rénovation. Le bâtiment était déjà construit, les travaux étaient à 90% sous l’ancien président Alpha Condé et qu’il ne restait que 10%. Maintenant, la magouille, ce que la société chargée de la construction s’est vue retirer le contrat au profit d’une autre société qui a été créée le 1er septembre. Quand le PM dit qu’il a voulu couvrir l’ancien Premier ministre, Mohamed Beavogui, ça n’a rien à voir. Tout le dossier, c’est le Premier ministre, Bernard Goumou qui le traîne comme des casseroles. Ce qui n’a pas été à son goût. Il a saisi l’Agent judiciaire de l’État qui a contacté certains de mes avocats pour prendre la défense du Premier ministre. Ceux-ci ont dit non. Ils m’ont interpellé pour me dire que le Premier ministre veut porter plainte contre moi. Je ressens des menaces autour de moi, je reçois des appels, des injures sur les réseaux sociaux. Je n’ai pas peur, je suis un journaliste et un mortel. Je n’ai pas peur de la mort, il fallait juste que j’informe l’opinion publique de ce qui se passe autour de moi et de ce que je suis en train de vivre. Mais cette alerte est loin d’être un signe de peur. J’ai attaqué des intérêts plus grands que ceux-ci», a expliqué notre confrère.

Le PM renonce à la poursuite judiciaire.

Notre confrère a confié avoir appris des sources proches du Premier ministre que celui-ci aurait décidé d’abandonner le chemin judiciaire. « Il y a eu même des appels du côté de la Hac. J’ai été interpellé par certains commissaires qui m’ont donné des conseils pour mettre balle à terre. Pour le Premier ministre, c’est un acharnement contre sa personne alors que ça n’a rien à voir. Le Premier ministre fait croire aux commissaires pour la Hac que j’aurais dit qu’il n’a pas de niveau. Moi, je ne l’ai pas dit, c’est plutôt lui qui a montré aux Guinéens qu’il n’a pas de niveau. Il a un discours écrit qu’il n’a pas pu lire. Il a une page Twitter certifiée ‘‘Bernard Goumou’’, il écrit avec des fautes. Quand je dis qu’il ne sait ni lire, ni écrire, cela ne doit pas le choquer puisque c’est une réalité. Si c’est cela qui me vaut la prison, je suis prêt. Je lui dirai partout qu’il n’a pas de niveau jusqu’à preuve du contraire », a confié le journaliste Habib Marouane Camara.