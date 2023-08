Les agents d’EDG s’activent davantage sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des populations sur les avantages liés à l’installation des compteurs prépayés dans les ménages. Après Ratoma, une équipe a été reçue ce mercredi 9 août 2023, dans la Commune de Matoto.

À cette occasion, le Maire, Mamadouba Toss Camara a lui-même porté le message des agents. Il a expliqué à ses concitoyens l’importance des compteurs prépayés et invité les responsables à tous les niveaux de s’impliquer dans la sensibilisation.

« L’installation des compteurs prépayés dans les ménages va non seulement contribuer à la diminution de la surfacturation et chaque citoyen aura aussi la maîtrise de sa facture. Nous y adhérons totalement parce que ça y va dans notre intérêt. Nous nous engageons afin que les chefs de quartiers, de secteurs s’impliquent dans la sensibilisation auprès des populations », a martelé le Maire de la plus grande commune de Conakry.

Par ailleurs, Mamadouba Toss Camara indique que les avantages de ces compteurs prépayé vont se sentir plus tard, car chacun aura la maîtrise de sa consommation d’électricité. « On le saura lorsque chacun va installer le compteur chez-lui. On va maîtriser notre consommation comme les unités dans nos téléphones ».