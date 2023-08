Le bras de fer qui existe ces derniers temps entre l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et Ousmane Gaoual Diallo porte-parole du gouvernement de la transition, est loin d’arriver à son terme. L’ancien coordinateur de la cellule de communication de ce parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, a récemment affiché sa volonté de prendre la tête de l’UFDG. Il n’est visiblement pas prêt à renoncer à son combat au sein de cette formation politique.

Alors que les esprits se sont calmés suite à sa première sortie concernant le parti, Ousmane Gaoual Diallo vient d’apporter des précisions sur les critiques qu’il formule en direction de l’UFDG.

Le ministre explique que ses critiques visent à pousser les dirigeants actuels à oeuvrer pour une démocratie renforcée au sein du parti dirigé par l’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo.

«Il est de mon devoir de clarifier ma position envers l’UFDG. Récemment, j’ai exprimé des préoccupations concernant la légitimité de la direction actuelle, mettant en lumière que certains mandats apparaissent désormais comme étant périmés depuis 2020. Mes intentions envers l’UFDG sont sans équivoque. Ma priorité c’est de voir une démocratie interne renforcée et robuste. Il est crucial de comprendre que ma critique envers la direction actuelle ne repose pas sur une animosité personnelle, mais découle plutôt d’une profonde préoccupation vis-à-vis du respect des règles et des textes fondateurs», a précisé le ministre des postes et télécommunications dans un poste sur les réseaux sociaux.

Ousmane Gaoual Diallo estime que ce combat doit se faire à l’intérieur des instances dirigeantes du parti.

Le ministre qui dit garder l’optimisme quand à l’avenir du pays, appelle les responsables de l’UFDG à participer à bâtir une nation forte.

«Au-delà que mon optimisme pour un avenir radieux de la Guinée reste inébranlable, côte à côte, nous avons la capacité de bâtir une nation encrée sur la bonne gouvernance et le respect inébranlable des droits fondamentaux».

En dépit des divergences politiques, le ministre Gaoual rassure que tous sont tout de même unis pour un objectif commun, c’est lui de bien-être de la Guinée.