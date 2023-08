Dans le monde de l’entrepreneuriat, les histoires inspirantes se cachent souvent derrière des parcours uniques et des passions profondes. Kadiatou Bah, une jeune femme dynamique dans la vingtaine, incarne parfaitement cette réalité en passant des études de banque à la réalisation de ses rêves dans le domaine de la couture. Devenue gérante de la maison de couture “NEKA Couture”, son parcours est un exemple de persévérance et d’audace.

Kadiatou Bah a toujours eu un lien spécial avec la couture. Issue d’une famille modeste, elle est la fille aînée d’un père fonctionnaire et d’une mère commerçante. Dès son plus jeune âge, elle a développé une passion pour les ciseaux et les tissus, un intérêt qui a été encouragé par sa famille. À l’âge de 10 ans, elle avait déjà commencé à explorer les aspects créatifs de la couture.

L’année 2007 marque un tournant décisif dans sa vie. Après avoir réussi son examen d’entrée en 7e année à Kindia, sa ville natale, ses parents décident de soutenir sa passion en l’inscrivant dans un atelier de couture. Cependant, ils fixent une condition : elle doit maintenir de bons résultats scolaires. Cette opportunité a été le point de départ de son aventure entrepreneuriale.

Peu de temps après avoir commencé son apprentissage, sa famille déménage à Conakry, où elle continue ses études au collège de Koloma jusqu’en 2010. Son succès au BEPC est récompensé par son père qui lui offre une machine à coudre, lui permettant de poursuivre son apprentissage de manière plus autonome. En 2011, Kadiatou Bah réalise ses premiers contrats de mode en confectionnant des tenues pour la fête des classes de son école, Sainte Thérèse. Cette expérience sous pression renforce sa détermination à poursuivre dans le domaine de la couture.

La passion et la créativité de Kadiatou ne connaissent pas de limites. Elle décide de transformer la terrasse de sa maison en un atelier de couture, où elle peut laisser libre cours à son imagination. Tout en continuant à perfectionner ses compétences en couture, elle poursuit des études en Banque et Assurances à l’Université Mercure International, où elle obtient brillamment son diplôme en 2016. Elle a tenté de se conformer aux attentes de son père en effectuant des stages dans des banques et au ministère des Finances, mais elle n’a pas trouvé sa place dans le monde des affaires traditionnelles.



En juin 2019, avec le soutien de sa famille, Kadiatou a finalement ouvert sa propre maison de couture, “NEKA Couture”. Malgré les défis initiaux tels que le manque de clientèle et les difficultés financières, elle n’a jamais abandonné. Sa créativité unique dans la conception de vêtements artisanaux non occidentaux a commencé à attirer l’attention et à fidéliser une clientèle de plus en plus nombreuse.

L’évolution de “NEKA Couture” a été impressionnante, passant de deux machines et quelques apprentis à une entreprise florissante dotée d’un personnel élargi et d’équipements modernes. Kadiatou Bah a su mélanger habilement son expertise en couture avec sa formation en Banque et assurance pour gérer efficacement son entreprise.

La touche personnelle qu’elle apporte à chaque pièce, combinée à sa passion pour la créativité, a établi sa réputation en tant que modéliste de premier plan en Guinée. Sa clientèle est captivée par sa créativité et son dévouement inébranlable envers l’artisanat traditionnel.

« Je préfère confier mes vêtements ainsi que ceux de mes enfants à NEKA Couture plutôt qu’ailleurs. Elle était ma voisine avant mon mariage, et même maintenant que j’habite à Kagbelen, c’est toujours la meilleure option. Elle apporte une touche particulière à nos vêtements, ce qui me pousse à la choisir systématiquement parmi tous les modélistes du pays », a déclaré Mariam Sow, cliente fidèle.

Kadiatou Bah ne se contente pas seulement de son succès personnel. Elle s’engage également à contribuer au développement de l’industrie de la mode en Guinée. Sa participation au programme Boostmetiers” de l’incubateur Toogueda, ainsi que sa collaboration avec le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, témoignent de son désir de partager ses connaissances et d’inspirer la prochaine génération de stylistes et de modélistes guinéens.

Le parcours entrepreneurial de Kadiatou Bah, passant des études en Banque à la couture, est une histoire inspirante de persévérance, de passion et d’authenticité. Son engagement envers son art et son désir de repousser les limites ont fait de “NEKA Couture” bien plus qu’une simple maison de couture – c’est un témoignage vivant de la puissance de suivre ses rêves et de transformer sa passion en une entreprise florissante.