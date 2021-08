Cliquez ici pour écouter l'article

Le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée rassure que le franc guinéen se porte ”mieux” que toutes les autres monnaies en matière de stabilité. Dr Lounceny Nabé annonce qu’elle se portera encore mieux dans les années à venir.

Invité dans l’émission ”Mirador” sur FIM FM ce lundi 9 août, le gouverneur de la BCRG jure que le franc guinéen se porte bien. «Le continent africain de façon générale même dans les pays Maghrébins, aucun pays en matière de tenue de la valeur de la monnaie ne fait mieux que nous. Je suis sûr de ce que je dis. En Afrique, aujourd’hui les pays qui ont leur monnaie nationale, aucun pays ne fait mieux que nous. Parce que cela repose que sur le fait que l’appréciation de la monnaie, c’est la stabilité dans le temps. De 1985 à 2011, la valeur du franc guinéen s’est dépréciée de l’ordre de 1500 %. Autrement dit, elle a été divisée par plus de 15. De 2011 à 2021, c’est serait de l’ordre de 60 %. Et entre 2020 et 2021, la monnaie s’est appréciée de l’ordre 2 %. Non seulement dans le principe par rapport à elle-même, mais aussi dans la comparaison entre les deux cours. La cour de déficit et du marché parallèle. À certains moments la différence entre les deux cours 1985 à 2011 est allé jusqu’à 35 à 40 % » a déclaré Dr Lounceny Nabé.

Et de poursuivre ceci : « Aujourd’hui, il est à tout moment inférieur à 1 %. Quel pays fait mieux ? Je ne dis pas que nous faisons mieux que tout le monde, je dis tout simplement qu’aucun ne fait mieux que nous. Je ne vais pas parler ici de cas que je connais dans la sous-région où il y a eu une véritable dégringolade monétaire. Je vous rassure notre monnaie se porte bien et elle ne s’était pas porté mieux et il y a espoir qu’elle se portera de mieux en mieux» a-t-il rassuré.