Le Premier ministre guinéen, Amadou Oury Bah, a quitté Conakry ce dimanche 8 juin 2025, à la tête d’une importante délégation gouvernementale en direction du Japon. Cette mission s’inscrit dans le cadre de la participation de la République de Guinée à l’Exposition universelle Osaka 2025, où la journée du 10 juin sera entièrement dédiée à la nation guinéenne.

Selon une communication officielle de la Primature, le Chef du Gouvernement représente le Président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, à ce rendez-vous international majeur placé sous le thème : « Concevoir la société du futur et imaginer notre vie de demain ».

« Cette participation constitue une opportunité stratégique pour la Guinée de promouvoir son image, valoriser son potentiel économique, culturel et touristique, et tisser des partenariats durables avec des acteurs économiques du monde entier, notamment japonais », précise l’AGUIPEX, citée par le service communication de la Primature.

L’Agence guinéenne de promotion des exportations (AGUIPEX), en charge de l’organisation de la Journée nationale de la Guinée, souligne que cet événement est aussi une vitrine exceptionnelle pour les entreprises guinéennes, appelées à exposer leur savoir-faire, leurs produits et services, et à explorer des opportunités d’affaires à l’international.

Aux côtés du Premier ministre, la délégation comprend plusieurs membres du gouvernement, notamment Charlotte Daffé, ministre de la Promotion des femmes, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, et N’Fanly Nabé, ministre du Plan et de la Coopération internationale. Des cadres techniques des ministères de la Pêche et de l’Économie maritime, du Commerce, de l’Industrie et des PME prennent également part au déplacement.

La présence guinéenne à Osaka est également marquée par la participation d’acteurs économiques de premier plan et d’artistes renommés, dont le chanteur Soul Banks, symbolisant la richesse culturelle du pays.

Cette troisième exposition universelle organisée au Japon accueillera plus de 160 pays et près de 28 millions de visiteurs attendus dans la région du Kansai.