Depuis l’exil, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a appelé ses militants et sympathisants à répondre à l’appel à la manifestation des Forces vives de Guinée (FVG).

Les acteurs politiques membres des FVG ont annoncé une série des manifestations les 10, 11, 17, 18, 24 et 25 mai dans le Grand Conakry pour dénoncer la conduite unilatérale de la transition par le Cnrd.

“J’exhorte les militants et sympathisants de l’ANAD et tous les Guinéens à répondre à l’appel à manifester lancé par les FVG à travers leur communiqué du 3 mai 2023. Mobilisons-nous tous pour exiger le respect de nos droits et libertés et le retour à l’ordre constitutionnel”, a posté Cellou Dalein Diallo sur Twitter.

Les Forces vives exigent la libération des détenus politiques, la garantie d’un retour des exilés politiques, l’ouverture d’un cadre de dialogue inclusif sous la médiation de la Cedeao.

faut-il rappeler que la junte militaire a interdit les manifestations de rue dans le pays. Au moins 18 personnes ont été tuées par balles sur l’Axe depuis l’avènement du colonel Mamadi Doumbouya au pouvoir.