L’épouse de l’ex-président Alpha Condé, Hadja Djènè Kaba Condé est décédée ce samedi 08 avril 2023 à l’hôpital américain de Paris dans la capitale française de suite de maladie.

L’ex-première dame Djènè Kaba Condé âgée de 63 ans est la fondatrice de la fondation PROSMI qui milite en faveur du bien-être, de l’épanouissement des enfants, des personnes handicapées, des malades et démunies de Guinée. Depuis l’annonce de cette triste nouvelle, beaucoup de Guinéens ont réagi sur les réseaux sociaux. C’est le cas de l’actuel président du Conseil national de la transition (CNT) Dansa kourouma : « Hadja Djenè KABA était une dame d’une générosité exceptionnelle. Repose en paix Maman !» a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Abordant dans le même sens, Alhousseiny Makanera Kaké ancien ministre et ancien député sous l’ère Alpha Condé déclare que c’est avec une grande émotion qu’il a appris la mort de madame condé née hadja djenen kaba. « Je n’ose même pas imaginer l’émotion, la douleur que ce décès va provoquer chez la plupart des gens qui l’ont connu, car la perte d’une personne exceptionnelle comme elle provoque un déchirement. Elle restera à jamais dans nos cœurs à cause de son humilité, sa bonté et sa générosité. Je prie Allah qu’il donne beaucoup de courage et de patience à ses proches et particulièrement sa famille et son époux pour pouvoir surmonter cette douloureuse épreuve et que le paradis soit sa demeure éternelle », a-t-il écrit sur le réseau social Facebook.

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a lui aussi présenté les condeleances d’usage à l’époux de Djené, Alpha Condé ainsi qu’au peuple de Guinée : « C’est avec tristesse que j’ai appris le décès, ce samedi 8 avril, de Hadja Djenè Kaba Condé, ancienne Première Dame de la République. Je présente mes condoléances à son époux, l’ancien Président Alpha Condé, à sa famille et à tout le peuple de Guinée. Que le Djannatul Firdawsi soit sa dernière demeure. Amine » a écrit l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo.