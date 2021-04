Lors de la présentation de la politique générale du gouvernement, le Premier ministre avait annoncé que ni lui, encore moins le chef de l’État ne sait qui a ordonné l’opération de déguerpissements de citoyens de Conakry. Depuis cette sortie de Kassory Fofana, des voix s’élèvent de partout. C’est le cas du ministre de l’Industrie et des PME et conseiller spécial du président de la République.

Cette sortie du PM vient d’enfoncer Ibrahima Kourouma ministre de la Ville et de l’Aménagement du territoire qui, est l’exécutant de cette opération. À en croire Tibou Kamara l’opération de déguerpissements n’a pas été suivie à la lettre comme l’a souhaité le Pr Alpha Condé. « Moi je pense que chacun de nous doit s’en tenir à ce que le Premier ministre a dit devant la représentation nationale, à savoir : qu’il y a eu un peu plus d’efforts dans l’opération de déguerpissement que nous avons consentis. Mais il est évident qu’il y a eu également des débordements. Parce que nous le savons tous que des maisons ont été cassées dans les quartiers et qui n’étaient pas concernées par l’opération. Ça, c’est un fait sur lequel le chef de l’État a demandé de faire la lumière pour situer les responsabilités, parce qu’en tant que père de la nation, il est sensible à la détresse des citoyens » a-t-il fait savoir hier jeudi dans l’émission »on refait le monde ».

Par ailleurs, le conseiller spécial du président Alpha Condé rappelle que «notre responsabilité est de faire un discernement dans ce qui est arrivé avant de prononcer n’importe quelle sentence contre qui que ce soit. Il y a une enquête qui a été ouverte pour situer les responsabilités, recenser les victimes. Ce n’est pas la mission qui a été assignée aux équipes, c’est pourquoi le Premier ministre a dit que de libérer les emprises, c’est la décision du gouvernement. Mais les maisons cassées dans les quartiers, ça ce n’est pas le mandat des équipes de déguerpissement et le gouvernement a le devoir de savoir ce qui s’est passé et surtout d’indemniser les victimes», a déclaré Tibou Kamara.