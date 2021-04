Dans son analyse de la déclaration de politique générale du gouvernement faite par le Premier ministre, le président du conseil national des organisations de la société civile relève des manquements.

Dansa Kourouma dit n’avoir pas entendu Ibrahima Kassory Fofana sur plusieurs questions, qui, pourtant devraient figurer parmi ses priorités.

«Ce qui reste important pour moi, je n’ai pas entendu les engagements du Premier ministre sur les questions de santé. Parce que notre attente aujourd’hui c’est la couverture sanitaire, l’assurance maladie universelle pour le pays pour alléger le poids du financement de la santé sur la population», explique l’activiste de la société civile.

Deux autres secteurs ont attiré l’attention du président du Cnoscg, dans le discours du locataire du Palais de la Colombe. Il s’agit du sport et de la culture.

Le chef du gouvernement a annoncé aux députés, que la Guinée sera en mesure d’organiser la CAN 2025, mais sans être précis avec quel moyen, fait observer Dansa Kourouma.

« Il n’a pas dit comment la Guinée va trouver de l’argent pour financer la prochaine CAN qui sera organisée en Guinée. Mais au-delà de cela, nous n’avons pas eu l’assurance que le gouvernement a des idées claires, concernant la révolution culturelle, quand on sait que la culture continue d’être une priorité verbale des hommes politiques et non pas dans l’action ».

Pour Dansa Kourouma, le Premier ministre n’a pas présenté une stratégie innovante qui puisse rendre la lutte contre la corruption, dynamique, efficace et indépendante.