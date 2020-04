Footballeur Pro: Les erreurs des anciens, que la nouvelle génération africaine doit éviter selon Diomansy Kamara…

Faire une carrière professionnelle mémorable et se retrouver aujourd’hui dans la misère, c’est l’histoire de bon nombre de footballeurs guinéens en particulier et africains en général. Ancien international sénégalais, Diomansy Kamara s’est penché sur le problème : il nous a expliqué le pourquoi, mais aussi ce qu’il faut pour éviter de se retrouver dans de pareille situation.

C’est sur une plateforme regroupant des journalistes africains sur le réseau social Whatsapp, que l’homme nous a ouvert son cœur et a répondu à diverses questions sur sa carrière et sur l’actualité du football africain.

Âgé de 40 ans, Diomansy Mehdi Moustapha Kamara a connu une carrière riche, notamment avec l’équipe nationale sénégalaise (52 sélections, 10 buts) mais aussi en club, en Angleterre surtout, où il a joué pour Portsmouth, Fulham, West Bromwich Albion mais aussi Leicester. Aujourd’hui consultant pour Canal Plus Afrique et agent de joueur, il est actuellement en confinement au Sénégal où il vit paisiblement avec sa famille depuis 5 ans.

«Beaucoup des nôtres ont oublier qu’une carrière c’est 10 ans, 15 ans au maximum au haut niveau et que ça passe extrêmement vite. Ne pas faire de folie, essayer de mettre son argent de côté le plus rapidement possible, surtout ne pas avoir la folie des grandeurs. C’est ce qui a fait défaut aux générations précédentes, ils ont vu les choses beaucoup trop grandes et beaucoup trop tôt… » relate l’ancien milieu de terrain des lions de la teranga.

En parlant des jeunes (ndlr la nouvelle génération), il rajoute : « Il ne faut pas brûler les étapes. C’est petit à petit. L’après carrière est important mais la carrière en elle même l’est tout autant. Donc nous on les conseils d’investir intelligemment, mais surtout d’épargner. Garder les pieds sur terre, de travailler bien évidemment. Donner le maximum de soi pour avoir la plus belle carrière possible. On a déjà des exemples de très grands joueurs sur le continent. Surtout pour moi le plus important quand je conseille les jeunes, c’est de garder les pieds sur terre, d’avoir de l’humilité, parce qu’avec l’humilité, on peut réaliser de très grandes choses…»

Pour clore cette longue et riche interview, il nous a dévoilé un de ses projets qui consiste à partager son expérience avec la nouvelle génération : « Moi par exemple ça fait 5 ans que je me suis installé avec ma famille au Sénégal, j’ai créé une académie de foot, Afrique Football Élite pour la formation des jeunes. Travailler avec la jeunesse, les aider, les faire grandir, parce qu’il y’a vraiment du talent et c’est important que nous les anciens internationaux nous puissions investir dans ce secteur. C’est un projet panafricain qui existe déjà au Mali aussi. On travail à ce jour avec pas mal de jeunes africains…»

Comme quoi, la fin d’une carrière de footballeur professionnel peut être le début d’un autre parcours qui peut s’avérer encore plus excitant que lucratif.