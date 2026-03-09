UBA est bien plus qu’une banque commerciale. C’est une institution panafricaine qui incarne une ambition claire : connecter l’Afrique au reste du monde tout en démontrant que le secteur privé africain peut porter, avec rigueur et vision, la transformation économique du continent.

Des racines historiques à un leadership continental

Héritière de la British and French Bank Limited (BFB), qui a démarré ses activités en 1949, UBA a su évoluer au rythme des mutations économiques africaines. De banque locale, elle est devenue un groupe financier d’envergure internationale, aujourd’hui reconnu comme leader de la banque transactionnelle en Afrique.

Présente dans 20 pays africains, notamment le Burkina Faso, le Sénégal, le Mali, le Bénin, la Guinée & la Côte d’Ivoire, UBA sert plus de 45 millions de clients à travers plus de 1 000 agences et points de service. Cette densité opérationnelle lui permet d’allier proximité locale et standards internationaux de gouvernance.

L’Africapitalisme comme boussole stratégique

Au cœur de l’identité de UBA se trouve une philosophie : l’Africapitalisme. Popularisé par Tony O. Elumelu, ce concept défend l’idée que le secteur privé africain doit jouer un rôle central dans le développement du continent, en investissant sur le long terme dans des secteurs clés, avec une logique de création de valeur partagée.

UBA se positionne ainsi comme un catalyseur de croissance, en finançant le commerce intra-africain, les PME, les grandes entreprises et les institutions souveraines. Son approche combine performance financière, innovation et responsabilité sociale.

Une empreinte globale stratégique

UBA se distingue par une présence internationale rare parmi les banques africaines. Elle est implantée au Royaume-Uni, en France, aux États-Unis et aux Émirats Arabes Unis, notamment au DIFC à Dubaï. Elle est surtout la seule banque d’Afrique subsaharienne à disposer d’une licence de dépôt aux États-Unis à travers UBA America.

Cette architecture internationale positionne UBA comme un pont stratégique entre les économies africaines et les grandes places financières mondiales. Elle facilite les flux de capitaux, le financement du commerce international (Trade Finance), ainsi que les investissements directs étrangers vers l’Afrique.

Une gouvernance et un leadership visionnaires

La solidité de UBA repose également sur une gouvernance rigoureuse et un top management expérimenté.

À la tête du groupe, Tony O. Elumelu, Président du Groupe, est à l’origine de l’expansion panafricaine de la banque et le principal promoteur de l’Africapitalisme.

Le Directeur Général du Groupe (GMD/CEO), Oliver Alawuba, fort de plus de 25 ans d’expérience au sein de l’institution, supervise l’ensemble des opérations bancaires dans les 20 réseaux africains et les implantations internationales.

Un engagement au-delà de la finance

Au-delà de ses performances financières, UBA s’engage activement dans le développement social via la Fondation UBA, son bras philanthropique. En écho aux initiatives entrepreneuriales portées par la Fondation Tony Elumelu (TEF), elle soutient l’éducation, l’environnement et l’autonomisation économique, considérés comme des leviers essentiels de croissance durable.

UBA incarne une vision : celle d’une entreprise africaine capable d’opérer aux standards mondiaux, de connecter les marchés, de financer l’avenir et de démontrer que la transformation du continent peut et doit être portée par des institutions africaines fortes, responsables et résolument globales.