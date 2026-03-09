En prélude aux élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, la Direction générale des élections (DGE) a fixé le montant des cautions que devront verser les candidats ou les listes de candidats souhaitant prendre part à ces scrutins.

Conformément aux dispositions du code électoral, les candidats disposent d’un délai de 55 jours avant la date du scrutin pour effectuer le dépôt de cette caution au Trésor public.

Selon les montants arrêtés par la DGE, la caution est fixée à :

300 000 000 GNF pour les élections législatives sur liste nationale ;

100 000 000 GNF pour les élections législatives uninominales ou plurinominales ;

35 000 000 GNF pour les élections communales.

Par ailleurs, le plafond des dépenses de campagne électorale est fixé à 12 000 000 000 GNF. Ci-dessous, le document y afférent.