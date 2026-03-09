Six jours après leur interpellation, survenue le mardi 4 mars 2026 dans la commune urbaine de Dinguiraye, la mère et la sœur de l’ancien ministre Tibou Kamara, actuellement en exil, ont été ramenées à leur domicile. L’information a été confirmée à Guinée360 par le directeur général de la radio rurale de Dinguiraye.

Pour rappel, ces deux proches de Tibou Kamara avaient été enlevées par des hommes en treillis militaires et encagoulés. Arrivés à bord de trois véhicules, ces derniers s’étaient introduits dans une concession familiale avant de les emporter de force, selon plusieurs sources.

Leur interpellation avait suscité une onde de choc au sein de l’opinion publique nationale et internationale. Des défenseurs des droits de l’homme avaient exigé leur libération.