Le Groupe Scolaire “Les Écureuils” de Lambayi a brillamment remporté la première place du concours de contes de Ratoma, un événement littéraire qui a captivé l’attention des participants et du public.

Ce concours a vu les élèves de cette école se distinguer par leur histoire originale et leur prestation scénique mémorable. Cette victoire ouvre à l’école les portes de la demi-finale, une étape décisive dans cette compétition qui met en avant le talent des jeunes conteurs.

Il a été initié par l’organisation “Les Mômes Vous Parlent”, une structure qui promeut l’apprentissage des langues, de la littérature et de la culture à travers des événements intergénérationnels.

Son objectif est de renforcer le lien entre les familles, la communauté et les écoles, tout en mettant en avant la créativité des enfants dans un cadre artistique. En ajoutant de la musique et de la danse aux récits, ce concours encourage l’expression orale et stimule l’imagination des jeunes participants.

Dans son discours, le responsable culturel du Groupe Scolaire “Les Écureuils”, Amadou Sadjaliou Barry, a souligné l’importance capitale de cet événement dans l’éducation des jeunes.

“Aujourd’hui, nous avons rassemblé des passionnés, des rêveurs, des bâtisseurs de demain. Nos jeunes conteurs en herbe, véritables étoiles montantes, ont su, avec enthousiasme et créativité, interpréter des contes d’écrivains minutieusement choisis par le comité d’organisation. Ils incarnent l’avenir de notre culture et sont la preuve vivante que l’imagination n’a pas de frontières.”

Le concours ne se limite pas à la performance des jeunes élèves. Il s’agit aussi de créer une synergie entre les enfants, les enseignants et la communauté locale. Les familles sont invitées à participer activement, soutenant leurs enfants dans leur développement artistique et culturel.

À travers ces événements, Le Conte à l’École entend faire du conte un outil pédagogique incontournable, encourageant les élèves à lire, à écrire et à découvrir des valeurs culturelles essentielles. Amadou Sadjaliou Barry a tenu à remercier les différents acteurs de cette belle initiative.

“Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à Madame la Directrice Générale du Groupe Scolaire Les Écureuils, qui a rendu possible l’organisation de ce concours au sein de cet établissement. Votre soutien est un cadeau inestimable pour tous les participants.”

Dans un dernier hommage à l’équipe organisatrice, il a salué les efforts des bénévoles qui ont contribué à la mise en scène de l’événement. “Permettez-moi de rendre hommage à tout le personnel qui a œuvré dans l’ombre pour rendre cette soirée possible, notamment nos deux amazones de la décoration, Mme BARRY Maimouna et Mlle Rose Kolié, ainsi qu’à notre soldat du terrain M. Oularé. Merci à ceux qui ont transformé cette scène en un véritable paradis de créativité.”

Ce concours est un véritable hommage à la richesse de la littérature et à l’importance de cultiver l’imaginaire dès le plus jeune âge. Dans une ambiance chaleureuse et inspirante, “Le Conte à l’École” a offert une soirée mémorable, emplie de magie, de rires et d’émotions, tout en rappelant que l’éducation ne se limite pas aux manuels scolaires, mais s’enrichit par la magie des mots, la puissance des histoires et la beauté de l’imaginaire.