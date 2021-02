Ces agents se sont mobilisés dans la cour de la Direction nationale des Eaux et forêts, ce mardi 09 février 2021, pour lancer leurs cris de cœur. Par endroits, ils ont exigé l’amélioration de leurs conditions de vie.

Cette manifestation pacifique dans l’enceinte de la direction a consisté de sillonner les bureaux de leurs chefs en vue d’exprimer leurs mécontentements suite à la dernière sortie du ministre de l’Environnement, attribuant le corps des conservateurs de la nature à la gendarmerie environnementale.

«On a nos attributions et nous avons besoin que ces attributions soient respectées…», ont-ils exigé.

Cette mobilisation consiste à demander le départ de ces agents de la gendarmerie, disent-ils.

«Nous pouvons seuls, faire ce travail. Nous faisons plus de résultats qu’eux. Mais cela n’apparaît nul part si ce n’est pas dans le rapport du ministère de l’Environnement. Ces gendarmes sont là en train de spolier notre sphère. Ils ne sont là que pour des profils. Et vraiment nous sommes fatigués. Nous avons plus de trois promotions, les deux autres qui ont été formées n’ont pas encore bénéficié de nomination au grade. La première promotion a été nommée, il y a 7ans de cela que chacun porte le même grade pendant qu’il y a eu trois, quatre, cinq voire six avancements», a dévoilé un agent conservateur de la nature sous anonymat.

Le Colonel Layali Camara, Directeur national des Eaux et forêts a rassuré ces hommes que les dispositions sont en train d’être prises afin de trouver solution.