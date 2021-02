Porté disparu depuis le 21 septembre 2020, Almamy Aguibou Diallo est à nouveau détenu à la maison centrale de Conakry.

Interrogé ce mardi 9 février 2021, dans l’émission les Grandes Gueules ce mardi 8 février 2021, le père d’Almamy Aguibou Diallo n’y croyait pas que son fils allait retourner à la maison centrale de Coronthie, après avoir passé sept ans de prison ferme dans l’affaire de l’attaque du domicile privé du président Alpha Condé en 2011.

Selon Madani Diallo, son fils est accusé de »détention d’armes » par le commissaire général de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

Poursuivant, le père d’Almamy Aguibou Diallo raconte la discussion qu’il a eu ce lundi avec son fils ce lundi 8 février à la maison centrale, en présence de leur avocat.

«Je ne sais pas qu’est ce que j’ai fait. Quand on m’a pris, on m’a envoyé à Soronkoni à Kankan».

«Il me dit après quelques jours on l’a ramené à Conakry. Je crois qu’on l’a amené au camp Samory Touré. Après là-bas dans la cité onusienne dans une des villas numéro 21. De là-bas on l’a envoyé à Ignace Deen comme il était malade pour des perfusions. On le débranche pour l’amener au camp Samory. C’est de là-bas qu’on lui a envoyé à la maison centrale », explique monsieur Diallo.