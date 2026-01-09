Alors que le leader du Mouvement démocratique libéral (MoDeL), Aliou Bah, est incarcéré pour offense au chef de l’État, le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a annoncé son intention de plaider en faveur d’une grâce présidentielle auprès du chef de l’État.

À la suite de l’investiture de Mamadi Doumbouya, prévue le 17 janvier 2026, des mesures d’apaisement pourraient être envisagées, notamment à travers l’octroi de grâces présidentielles à certains détenus, parmi lesquels des acteurs politiques.

Intervenant sur France 24, Ousmane Gaoual Diallo a exprimé ce souhait : « Pour ce qui est des grâces présidentielles pour un certain nombre de nos compatriotes, nous le souhaitons. Le président, de toute façon, grâcie régulièrement des gens qu’ils soient prisonniers pour des droits communs ou des crimes. »

Le porte-parole du gouvernement s’appuie sur des précédents pour étayer sa position, rappelant notamment la grâce accordée à l’ancien chef de la junte, Moussa Dadis Camara, condamné pour crimes contre l’humanité dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, avant même l’issue définitive du procès. « Le président, dans le passé, s’est montré déjà clément pour des cas qui ont été jugés vis-à-vis d’une catégorie de nos concitoyens. Nous continuerons à plaider pour que celui-ci puisse s’élargir pour un certain nombre d’acteurs politiques, même si leur condamnation n’est pas liée à leurs actions en tant que citoyens politiques, mais ce sont des actions qui sont répréhensibles par rapport à la législation. Néanmoins, nous plaiderons pour que ceci puisse bénéficier de sa clémence et de la grâce », a-t-il souligné.

Interrogé par ailleurs sur la disparition de Foniké Menguè et Billo Bah, introuvables depuis le 9 juillet 2024, Ousmane Gaoual Diallo a assuré que les recherches se poursuivent. « La justice est en train d’œuvrer pour les recherches. Cela va se poursuivre », a-t-il affirmé.